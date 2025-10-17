"Ventspils" piedzīvo otro zaudējumu pēc kārtas LIBL spēlē
"Ventspils" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē piedzīvoja otro neveiksmi pēc kārtas.
Ventspilnieki savā laukumā ar 80:84 (18:19, 21:24, 18:14, 23:27) piekāpās Mārtiņa Meiera pārstāvētajai Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Ventspils komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Kamerons Šeltons, Braients Tomass maču noslēdza ar 17 punktiem un desmit bumbām zem groziem, bet vēl 14 punktus guva Armands Urkis.
Tallinas vienībā ar 25 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Olivers Metsalu, kamēr Meiers maču noslēdza ar sešiem gūtiem punktiem.
Aptuveni trīs sekundes līdz pamatlaika beigām mājiniekiem pēc Birkāna precīza tālmetiena izdevās samazināt deficītu līdz -2, taču pēc tam divus soda metienus precīzi meta viesi, atjaunojot četru punktu pārsvaru. Pēdējā uzbrukumā "Ventspils" neizdevās vairs gūt punktus, piedzīvojot otro zaudējumu savā laukumā
Tallinieši ar divām uzvarām četrās spēlēs ir astotie turnīra tabulā, bet "Ventspils" ar bilanci 1-2 ieņem turnīra tabulā desmito vietu 14 komandu konkurencē.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".