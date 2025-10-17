Latvieši NHL: Merzļikins atvaira 32 metienus, Šilovam uzvara, Balinskim un Ābolam pa zaudējumam, bet Bļugers traumas dēļ nespēlē
Latviešu hokejisti aizvadījuši izaicinājumiem pilnus mačus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačos - kamēr vārtsarga Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets" , aizsarga Uvja Jāņa Balinska Floridas "Panthers" un uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" piedzīvoja pa zaudējumam, bet uzbrucēja Teodora Bļugera komanda Vankūveras "Canucks" un vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā "Penguins" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" piekāpjas Kolorādo "Avalanche"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien atvairīja 32 pretinieku metienus NHL mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" ar 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) piekāpās Kolorādo "Avalanche" komandai.
Merzļikins tika galā ar 32 no 35 pretinieku metieniem, atvairot 91,4% raidījumu un tiekot pie spēles trešās zvaigznes goda. Latvietis bija nepārspēts līdz mača vidum, bet otrā perioda otrajā pusē trīs ripas viņa vārtos iemeta Keils Makars, Broks Nelsons un Valērijs Ņičuškins.
Nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām Ņičuškins meta ripu tukšos vārtos. Skots Vedžvuds "Avalanche" vārtos neitralizēja 22 no 23 metieniem, piekāpjoties tikai pēc Ivana Provorova raidījuma.
"Blue Jackets" ar diviem punktiem četrās spēlēs ieņem 14. vietu Austrumu konferencē. "Avalanche" deviņi punkti piecos mačos dod pirmo vietu Rietumu konferencē un visā līgā.
"Penguins" pārspēj"Kings"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien NHL mačā palīdzēja Pitsburgas "Penguins" komandai ar 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) pārspēt Losandželosas "Kings". Šilovs atvairīja 30 no 32 metieniem jeb 93,8% raidījumu un tika atzīts par spēles otro zvaigzni. Sezonas ievadā jaunajā komandā Šilovs uzvarējis divos no trīs mačiem, kuros sargājis "Penguins" vārtus.
Pirmā perioda pirmā puse latvietim nebija veiksmīga, jo divreiz nācās vilkt ripu ārā no vārtu tīkla. Vispirms pēc Šilova atvairījuma Vorens Fogels raidīja atlēkušo ripu vārtos, bet pēc tam straujā pretuzbrukumā 2:0 panāca Kevins Fiala.
Otrās trešdaļas pirmajā pusē ar 41 sekundes starpību viesi panāca 2:2. Iesākumā Jevgeņijs Malkins ar zibenīgu metienu realizēja vairākumu, bet vēlāk Konors Devars bija precīzs no nelielas distances.
Trešā perioda septītajā minūtē Fīlips Halanders guva savus karjerā pirmos vārtus, izceļoties mazākumā, bet pusminūti pirms pamatlaika beigām ripu tukšos vārtos raidīja Sidnijs Krosbijs. Pēdējos divos gūtajos vārtos piespēles atdeva Pārkers Voterspūns, bet pirmajos un pēdējos - Ēriks Kārlsons. "Penguins" ar sešiem punktiem piecās spēlēs ir astotā Austrumu konferencē, kamēr "Kings" ar trīs punktiem piecos dueļos ieņem 14. vietu Rietumos.
"Panthers" zaudē Ņūdžersijas "Devils"
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis ceturtdien vienreiz meta pa pretinieku vārtiem NNHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda viesos ar rezultātu 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) zaudēja Ņūdžersijas "Devils" komandai.
Balinskis spēlēja deviņas minūtes un 35 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa pretinieku vārtiem un zaudēja vienu ripu, statistikā atzīmējoties ar neitrālu lietderības koeficientu.
Evana Rodrigesa otrajā minūtē gūtie vārti ļāva Floridas "Panthers" komandai pirmo periodu uzvarēt ar 1:0, bet turpinājumā vārtus guva tikai pretinieki. Daņiilu Tarasovu pa reizei pārspēja Džeks Hjūzs, Timo Maiers un Niko Hišīrs. "Panthers" ar sešiem punktiem sešās spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, bet "Devils" tikpat punkti dod ceturto pozīciju.
"Flyers" bez Ābola piekāpjas Vinipegas "Jets"
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien palika ārpus pieteikuma NHL mačā, kurā viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" ar 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) piekāpās Vinipegas "Jets" komandai. Ābols šosezon piedalījies tikai vienā no četriem "Flyers" mačiem.
Metieniem nabadzīgā spēlē Filadelfijas komandai vārtus guva Ouens Tipets un Matvejs Mičkovs. Viesiem divreiz izcēlās Marks Šeifele, bet pa vienam precīzam metienam pievienoja Vladislavs Namestņikovs, Morgans Barons un Teners Pīrsons.
"Flyers" ar trim punktiem četrās spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē. "Jets" komandai seši punkti četros mačos dod trešo vietu Rietumu konferencē.
"Canucks" bez Bļugera uzvar Dalasas "Stars"
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers ceturtdien traumas dēļ nespēlēja NHL mačā, kurā viņa pārstāvētā Vankūveras "Canucks" ar 5:3 (0:2, 4:0, 1:1) pārspēja Dalasas "Stars" komandu. Bļugers pēc traumas izārstēšanas iekļauts "Canucks" pieejamo spēlētāju sarakstā, taču ceturtdien palika ārpus pieteikuma un šosezon vēl nav spēlējis.
Mavrika Burka un Miko Rantanena gūtie vārti ļāva dalasiešiem pirmo periodu uzvarēt ar 2:0, bet otrajā trešdaļā viesiem bezatbildes vārtus guva Filips Hitils, Broks Besers, Maks Sasons un Konors Gārlends. Spēles pēdējās minūtēs Vaiats Džonstons vienus vārtus atguva, taču Kvins Hjūzs atjaunoja divu ripu pārsvaru. "Canucks" ar četriem punktiem četrās spēlēs ieņem 12. vietu Rietumu konferencē. "Stars" ar sešiem punktiem četros mačos ir ceturtā.