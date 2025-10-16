"TTT Rīga" cieš graujošu zaudējumu Turcijā FIBA Eirokausā
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" ceturtdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa grupas otrajā mačā piedzīvoja zaudējumu. E grupas mačā rīdzinieces viesos ar 56:84 (12:16, 10:22, 14:32, 20:14) piekāpās Turcijas vienībai Stambulas "Emlak Konut".
"TTT Rīga" rindās rezultatīvākā ar 12 gūtajiem punktiem un sešām bumbām zem groziem bija Ieva Pulvere, Karlīne Pilābere iekrāja 11 punktus, bet Enija Vīksne noslēdza maču ar desmit punktiem un sešām atlēkušajām bumbām.
Mājinieču panākumu ar 16 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Džesika Tomasa.
Pagājušajā nedēļā rīdzinieces savā laukumā ar 66:82 zaudēja Belgradas "Crvena zvezda" komandai, bet "Emlak Konut" viesos ar 81:73 pārspēja Vācijas komandu Zārluī "Royals", kuru vada Matīss Rožlapa un pārstāv Luīze Sila.
Trešdien citā grupas spēlē "Royals" izbraukumā ar 65:78 atzina "Crvena zvezda" pārākumu.
Pēc divām spēļu kārtām E grupā pa divām uzvarām ir "Emlak Konut" un "Crvena zvezda", bet divus zaudējumus piedzīvojušas "Royals" un "TTT Rīga".
Nākamajās spēlēs rīdzinieces 23. oktobrī mājās spēlēs ar "Royals", 30. oktobrī izbraukumā tiksies ar "Crvena Zvezda", 5. novembrī savā laukumā spēlēs ar Stambulas vienību, bet 26. novembrī noslēgs grupu turnīru ar maču viesos pret "Royals".
Rīdzinieces E grupā bija ielozētas ar kopā ar "Emlak Konut" un "Royals", bet no Eirolīgas kvalifikācijas par pretiniecēm kļuva "Crvena zvezda", kas divu maču summā ar 134:149 zaudēja Itālijas klubam Venēcijas "Umana Reyer".
Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra.
Iepriekšējā sezonā "TTT Rīga" grupā uzvarēja vienā spēlē, ieņemot pēdējo vietu un nekvalificējoties "play-off" spēlēm.
Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.