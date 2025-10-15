Batņa un "Mountfield" zaudē papildlaikā, paliekot vienu punktu aiz Čempionu līgas izslēgšanas spēlēm
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa trešdien kopā ar Hradeckrālovas "Mountfield" komandu zaudēja papildlaikā Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas spēlē, un neiegūtais viens papildu punkts liedza vienībai iekļūt izslēgšanas turnīrā.
"Mountfield" viesos ar 2:3 (0:1, 1:1, 0:1, 0:1) papildlaikā zaudēja "Lausanne" hokejistiem.
Batņa uz ledus bija 14 minūtes un 45 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, uzvarēja astoņos no 11 iemetieniem, tika pie divām soda minūtēm un cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Neiegūstot trīs punktus, izslēgšanas turnīru nesasniedza arī Georga Golovkova pārstāvētā Odenses "Bulldogs", kas viesos ar 2:8 (1:2, 1:3, 0:3) kapitulēja Ingolštates ERC. Golovkovs spēlēja 14 minūtes un 59 sekundes, maču pabeidzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
"Mountfield" pamatturnīru noslēdza 17. vietā ar tikpat punktiem, cik divas augstāk pozīcijas ieguvušās Cīrihes "Lions" un Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", kuras pārstāv attiecīgi Rūdolfs Balcers un Kristers Gudļevskis. Balcera un Gudļevska komandām bija gan vairāk uzvaru pamatlaikā, gan vairāk uzvaru kopumā, tādējādi Batņa ar savu vienību palika kā pirmie aiz strīpas.
"Play-off" spēlēs arī ceturto vietu pamatturnīrā guvusī Prāgas "Sparta", kuru pārstāv Mārtiņš Dzierkals.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.