Rasels Vestbruks iepriekš pārstāvēja Denveras "Nuggets" vienību.
Basketbols
Vakar 22:51
Rasels Vestbruks vienojies ar Sakramento "Kings"
Rasels Vestbruks vienojies ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Sakramento "Kings", ESPN apstiprināja sportista aģents Džefs Švorcs.
Abas puses iespējamo līguma slēgšanu pārrunāja visu starpsezonu un tagad panākušas vienošanos. Iepriekšējā sezonā 36 gadus vecais Vestbruks Denveras "Nuggets" rindās 75 mačos, 36 no tiem sākot starta pieciniekā, vidēji guva 13,3 punktus, atdeva 6,1 rezultatīvu piespēli, izcīnīja 4,9 atlēkušās bumbas un pārtvēra 1,4 bumbas. Viņa divpunktu metienu precizitāte (52%) bija basketbolistam labākā līdzšinējā karjerā.
NBA 17 sezonas aizvadījušais Vestbruks ir līgas rekordists iekrātajos "triple-double", ar divciparu skaitli trīs rādītājos noslēdzot 203 spēles. Pēc 2018./2019. gada sezonas šķīrās Vestbruka un Oklahomasitijas "Thunder" ceļi, un kopš tā brīža viņš ir spēlējis piecās komandās.