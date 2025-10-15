Apturēta Lielbritānijas vīriešu basketbola izlases dalība starptautiskajos turnīros
Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) otrdien uz nenoteiktu laiku apturējusi Lielbritānijas vīriešu basketbola izlases dalību starptautiskajos turnīros, ziņo FIBA.
Augusta beigās FIBA izveidoja darba grupu, kas izmeklētu pārvaldības problēmas Lielbritānijas Basketbola federācijā, un oktobrī darba grupa iesniegusi secinājumus FIBA Izpildkomitejai.
FIBA, kas pieņēmusi attiecīgos lēmumus, lai veicinātu ilgtspējīgu vīriešu basketbola pārvaldību Lielbritānijā, uz nenoteiktu laiku arī liegusi Lielbritānijas Basketbola federācijai rīkot klubu turnīrus vīriešiem, kā arī piedalīties FIBA rīkotajās sacensībās.
Tāpat FIBA Izpildkomiteja arī lēmusi uzticēt darba grupai veikt sarunas ar Lielbritānijas Basketbola federāciju un valdību, lai izveidotu pagaidu variantu nacionālajam čempionātam augstākajā līmenī.
FIBA mērķis ir atjaunot uzticamu un ilgtspējīgu Lielbritānijas basketbola pārvaldību pēc iespējas ātrāk.
2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā Lielbritānijas valstsvienība bija ielozēta grupā ar Itāliju, Lietuvu un Islandi.