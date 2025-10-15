Uldis Freibergs uzvar Polijā, kļūstot par Polijas motokrosa čempionu MX1 klasē
Latviešu motosportists Uldis Freibergs izcīnījis spožu uzvaru Polijas motokrosa čempionāta pēdējā posmā, kļūstot par MX1 klases čempionu un apliecinot savu meistarību starptautiskā līmenī. Šis panākums iezīmē jaunu soli viņa karjerā un iedvesmo turpināt attīstīties nākamajās sacensībās.
Oktobra sākumā Polijā aizvadīts šīs sezonas pēdējais Polijas motokrosa čempionāta posms, kurā spožu uzvaru izcīnīja latviešu motosportists un 2024. gada Latvijas MX1 čempions Uldis Freibergs. Ar pārliecinošu sniegumu un izcilu cīņas garu Freibergs ne vien uzvarēja posmā, bet arī kļuva par Polijas čempionu MX1 klasē kopvērtējumā.
Neskatoties uz īsu sagatavošanās periodu, Uldis demonstrēja lielisku formu un stabilitāti visas sacensības garumā. Pirmajā braucienā viņš finišēja otrais, bet otrajā — pirmais, kas kopumā nodrošināja pārliecinošu uzvaru posmā un čempiona titulu.
“Priecājos, ka sacensības aizvadīju veiksmīgi — spēju apsteigt konkurentus un būt stabils trasē. Šī ir mana pirmā čempiona titula iegūšana Polijā, un tas ir lielisks papildinājums visiem maniem līdzšinējiem sasniegumiem,” saka Uldis Freibergs.
Šis panākums ir vēl viens spilgts apliecinājums sportista meistarībai, neatlaidībai un profesionalitātei. Freibergs, kurš jau iepriekš kļuva par Latvijas MX1 čempionu, turpina sekmīgi pārstāvēt Latvijas motosportu arī starptautiskā mērogā.
“Nākamsezon vēlos vēl vairāk pilnveidot savu meistarību un piedalīties vēl lielāka mēroga sacensībās. Šī uzvara dod lielu motivāciju turpināt augt,” piebilst sportists.
Ulda Freibergs panākums Polijā iezīmē jaunu soli viņa karjerā un parāda, ka Latvijas sportistiem ir spēks, talants un raksturs, lai stātos uz pjedestāla arī ārpus valsts robežām.