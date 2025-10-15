Liepājas bokseri U19 Eiropas čempionātā cīnās godam
Latvijas boksa izlase ar trim sportistiem no Liepājas veiksmīgi piedalījās Eiropas U19 čempionātā Čehijā, demonstrējot augstu sagatavotības līmeni un ievērojamu progresu. Bogdans Proņins, Aleksejs Orlovs un Nikola Čerkasina cīnījās spēcīgā konkurencē, apliecinot Liepājas boksa attīstību un potenciālu starptautiskā līmenī.
No 30. septembra līdz 10. oktobrim Ostrovā (Čehija) norisinājās Eiropas U19 čempionāts boksā. Liepāju Latvijas izlases sastāvā pārstāvēja Kompleksās sporta skolas bokseris Bogdans Proņins, CF-LIEPĀJA sportists Aleksejs Orlovs un “Olymp Sports” pārstāve Nikola Čerkasina.
Treneris Raitis Mičulis stāsta par sacensībām: “Bogdans Proņins līdzīgā cīņā 1/16 finālā zaudēja Vācijas sportistam. Liels prieks par Bogdanu, jo sportists izgāja garu sagatavošanos procesu bez traumām un pēdējos mēnešos bija redzams ievērojams progress, kā arī savu labāko formu viņš sasniedza čempionāta laikā. Proņins cīņai bija 100% gatavs, "nepārdega" un aizvadīja vienu no savām labākajām cīņām karjerā. Sportists arī nākamajā gadā varēs piedalīties U19 čempionātā.
Aleksejs Orlovs pirmajā cīņā uzvarēja Igaunijas sportistu, nākamajā cīņā atzīstot Ukrainas sportistu pārsvaru, rezultātā ierindojās 9. vietā.
Nikola Čerkasina, rādot labu sniegumu pirmajā cīņā, zaudēja iepriekšējā čempionāta uzvarētājai no Rumānijas.
Liepājā bokss attīstās un ir augstā līmenī, jo no 7 Latvijas izlases dalībniekiem šoreiz trīs sportisti bija tieši no Liepājas.