Artūrs Šilovs paliek rezervē Pitsburgas "Penguins" otrajā zaudējumā pēc kārtas
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē otrdien piedzīvoja latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" vienība, kas viesos atzina Anaheimas "Ducks" pārākumu.
Mājinieki uzvarēja ar 4:3 (2:2, 1:1, 1:0), bet Šilovs palika uz rezervistu soliņa. Tristans Džerijs viesu rindās tika galā ar 18 no 22 metieniem.
Maču labāk iesāka "Penguins", kas līdz spēles astotajai minūtei pēc Džastina Brazo un Rikarda Rakela precīzajiem metieniem izvirzījās vadībā ar 2:0. Mača desmitajā minūtē Kriss Kraiders vairākumā panāca 1:2, bet trešdaļas pēdējā minūtē Katers Gotjē rezultātu izlīdzināja. Otrā perioda vidū Drū Helsons pirmo reizi vadībā izvirzīja "Ducks", bet 18.minūtē 3:3 panāca Entonijs Manta. Uzvaras vārtus minūti un 27 sekundes pirms pamatlaika beigām skaitliskajā vairākumā guva Kraiders.
Pēc divām uzvarām sezonas ievadā "Penguins" tagad piedzīvoja otro zaudējumu un ar četriem punktiem četrās spēlēs ieņem devīto pozīciju Austrumu konferencē. Četrās spēlēs treneri dalījuši spēles laiku starp Šilovu un Džeriju, abiem tiekot pie divām spēlēm. Pēc izcilā snieguma atklāšanas mača latvietim nākamajā cīņā zaudējums. Divās spēlēs viņa statistika ir 3,01 ielaistas ripas un 89,1% atvairīts metiens.
Nākamo spēli Pitsburgas vienība aizvadīs ceturtdien, kad viesos mērosies spēkiem ar Losandželosas "Kings" komandu.
Citā spēlē, spēlējot bez traumētā Zemgus Girgensona, Tampabejas "Lightning" viesos ar rezultātu 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) papildlaikā piekāpās Vašingtonas "Capitals" komandai, piedzīvojot trešo zaudējumu jaunās sezonas četrās spēlēs. Girgensons turpina atgūties no pirmssezonas pēdējā pārbaudes spēlē gūtā savainojuma un laukumā šosezon vēl nav devies.
Pirmā perioda astotajā minūtē "Lightning" vadībā izvirzīja Džeiks Gencels, uz ko mājinieki atbildēja ar Alekseja Protasa gūtajiem vārtiem mača 38. minūtē. Trešā perioda otrajā minūtē Breidens Points vairākumā vēlreiz vadībā izvirzīja viesus, taču jau trīs minūtes vēlāk skaitlisko vairākumu realizēja arī "Capitals", izlīdzinājumu panākot Tomam Vilsonam, kura kontā šajā mačā arī divas rezultatīvas piespēles. Uzvaras vārtus "Capitals" labā papildlaika otrajā minūtē guva Džeikobs Čikrans.
Vašingtonas vienība izcīnīja trešo panākumu pēc kārtas un ar sešiem punktiem četrās spēlēs ieņem ceturto pozīciju Austrumu konferencē, kamēr "Lightning" ar trim punktiem atrodas 12. vietā. Nākamo maču "Lightning" aizvadīs piektdien, kad izbraukumā tiksies ar Detriotas "Red Wings" komandu.