Dāvis Bertāns palīdz "Dubai" Eirolīgas spēlē sakaut Žagara "Fenerbahce", Šmits kaldina "Anadolu Efes" uzvaru Pirejā
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien Stambulā guva 13 punktus viņa pārstāvētās "Dubai" panākumā ULEB Eirolīgas izbraukuma mačā, pieveicot Artūra Žgara pārstāvēto Stambulas "Fenerbahce". "Dubai" uzvarēja ar 93:69 (25:20, 21:11, 25:17, 22:21).
Bertāns spēlēja 27 minūtes un 12 sekundes, grozā raidot divus no sešiem tālmetieniem un visus septiņus soda metienus. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, kļūda, četras personiskās piezīmes, divi izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem un efektivitātes koeficients 12.
Žagars 18 minūtēs un 38 sekundēs laukumā grozā raidīja vienu no trim divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un abus soda metienus, gūstot septiņus punktus. Viņa kontā arī rezultatīva piespēle, divas kļūdas, divas personiskās piezīmes, divi izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem un efektivitātes koeficients trīs.
Uzvarētāju rindās 26 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Mfiondu Kabengele, 21 punktu guva Dveins Beikons, 13 punktus sakrāja arī Klemens Prepeličs, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, bet 11 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Filips Petruševs. Mājiniekiem pa 12 punktiem guva Bonzijs Kolsons un Veids Boldvins, kurš sakrāja arī piecas rezultatīvas piespēles.
Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" viesos ar 82:78 (28:25, 20:26, 19:16, 15:11) pieveica Pirejas "Olympiacos". Šmits septiņās minūtēs un 24 sekundēs laukumā punktus neguva, grozā netrāpot vienīgo tālmetienu. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, kļūda, trīs personiskās piezīmes un efektivitātes koeficients -2.
Uzvarētājiem 20 punktus guva Kouls Svaiders, bet 18 punktus - Šeins Larkins. Grieķijas vienībā četri spēlētāji guva 11-14 punktus, par rezultatīvāko kļūstot Alekam Pītersam.
Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" trešdien izbraukumā tiksies ar "Paris", bet Gunāra Grīnvalda pārstāvētā Madrides "Real" savā laukumā tiksies ar Belgradas "Partizan".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".