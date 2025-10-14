Dainis Krištopāns ar bumbu pret "Benfica"
Šodien 23:02
Dainis Krištopāns gūst četrus vārtus, viņa "Melsungen" uzvar "Benfica" pirmajā EHF Eiropas līgas spēlē
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns otrdien guva četrus vārtus Vācijas kluba "Melsungen" uzvarā pirmajā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas mačā. "Melsungen" E grupas spēlē savā laukumā ar 28:26 (14:12) pārspēja Lisabonas "Benfica" komandu.
Krištopāns realizēja četrus no sešiem metieniem un nopelnīja divu minūšu noraidījumu, rezultatīvākā spēlētāja titulu "Melsungen" komandā dalot ar Ruvenu Maršānu un Ulli Forselu. Pretiniekiem sešus vārtus guva Mikita Vailupovs.
Grupā spēlē arī Budapeštas "Ferencvarosi" un Zviedrijas vienība "Karlskrona".
Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu.
Pēc EHF Čempionu līgas EHF Eiropas līga ir Eiropas klubu otrā līmeņa turnīrs. Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti.