Igaunija nenosargā uzvaru pret Moldovu Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē
Igaunijas vīriešu futbola izlase otrdien savā laukumā spēlēja neizšķirti 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē. Igaunijas izlase I grupas mačā spēlēja 1:1 (1:0) ar Moldovu.
12. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Matiass Kaits, bet izlīdzinājumu 64. minūtē panāca Štefans Bodišteanu.
I grupā Norvēģijai sešās spēlēs ir 18 punkti, Itālijai piecās cīņās - 12 punkti, Izraēlai sešās spēlēs ir deviņi punkti, Igaunijai septiņos mačos - četri punkti, bet Moldova sešos mačos ir tikusi pie viena punkta.
Plkst. 21.45 K grupas mačā Daugavas stadionā Rīgā Latvijas vīriešu izlase uzsāks spēli ar Angliju, tiešraidē maču translējot televīzijas kanālam LTV7.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.