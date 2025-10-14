Pēc izgāšanās Pasaules kausa kvalifikācijā atlaiž Zviedrijas izlases treneri, slaveno dāni Jonu Dālu Tomasonu
Zviedrijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Jons Dāls Tomasons atbrīvots no amata pēc tam, kad valstsvienība 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā otro reizi zaudēja Kosovai. Zviedrijas futbolisti pirmdien savā laukumā ar 0:1 piekāpās Kosovai, kurai pirmajā aplī zaudēja viesos ar 0:2. Zviedri tikpat kā atvadījušies no izredzēm piedalīties pat "play-off" kārtā.
Situācija ir vēl jo vairāk apkaunojoša, jo Zviedrijas izlase, kuras sastāvā spēlē daudzi talanti, tostarp "Liverpool" superzvaigzne Aleksanders Īsaks, četrās spēlēs grupā, kurā nav neviena futbola granda, guvusi tikai divus vārtus un izcīnījusi nieka vienu punktu.
Dānis Tomasons Zviedrijas izlases grožus pārņēma pērnā gada februārī.
Iepriekšējā darba vieta viņam bija Anglijas otrās spēcīgākās futbola līgas - "Championship" - klubs Blekbērnas "Rovers". Tomasona vadībā "Malmo" divreiz triumfēja Zviedrijas čempionātā.
Futbolista karjeras laikā Tomasons pārstāvēja dāņu "Koge", nīderlandiešu "Heerenveen" un "Feyenoord", kā arī Itālijas A sērijas klubu "AC Milan", Anglijas premjerlīgas klubu Ņūkāslas "United", vācu bundeslīgas "VfB Stuttgart" un spāņu "Villarreal".
Ar "Feyenoord" dānis kļuva par Nīderlandes čempionu un UEFA Kausa ieguvēju, bet ar "AC Milan" triumfēja A sērijā un UEFA Čempionu līgā.