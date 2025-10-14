Uz gada trenera balvu Latvijas basketbolā astoņi nominanti
Latvijas Basketbola savienība (LBS) paziņojusi 2024./2025. gada sezonas galveno trīs nomināciju pretendentus, uz gada trenera balvu pretendējot astoņiem speciālistiem.
LBS aicina portālā Basket.lv līdz 28. oktobrim piedalīties balsojumā, atbalstot savus favorītus trijās nominācijās - Gada basketboliste, Gada basketbolists, Gada treneris, kurš saņems Oļģerta Altberga vārdā nosaukto balvu. Uz gada trenera balvu pretendē vīriešu valstsvienības bijušais galvenais treneris Luka Banki, kura vadītā komanda FIBA rangā ieņēma 11. vietu un sezonā uzvarēja septiņās no desmit spēlēm. Tāpat uz šo balvu pretendē arī Eiropas vicečempiones 3x3 basketbolā Latvijas galvenais treneris Raimonds Feldmanis.
Uz gada trenera balvu pretendē arī Jānis Gailītis, kurš Veisenfelsas MBC aizveda līdz negaidītam Vācijas kausa titulam. Vācijas kausa īpašnieks, tikai ar sieviešu komandu Zārluī "Royals", ir vēl viens nominants Matīss Rožlapa, kurš ir arī Vācijas vicečempions.
Astoņu nominantu vidū ir arī Mārtiņš Gulbis, kura vadībā "VEF Rīga" uzvarēja Latvijas-Igaunijas līgā, valsts kausa izcīņā un nacionālajā čempionātā.
Par sniegumu Eiropas jaunatnes čempionātos uz balvām pretendē U-16 sieviešu izlases trenere Ilze Ose-Hlebovicka un U-18 vīriešu izlases stūrmanis Valdis Razumovskis, kuru vadītās komandas izcīnīja ceturtās vietas, kā arī U-20 B divīzijas čempiones Latvijas stūrmanis Ainars Zvirgzdiņš.
Uz gada basketbolistes balvu pretendē Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) vicečempione, Itālijas čempione un kausa ieguvēja Kitija Laksa, Polijas meistarsacīkšu bronzas laureāte Digna Strautmane, Turcijā trešo vietu izcīnījusī Anete Šteinberga, Baltijas un Lietuvas vicečempione Kate Vilka, kā arī Ungārijas vicečempione un kausa ieguvēja Aleksa Gulbe.
Izceļot spēlētāju individuālo devumu izlasei Eiropas čempionātā, uz gada basketbolista balvu pretendē Dāvis Bertāns, Rihards Lomažs, Kristaps Porziņģis, Rolands Šmits un Artūrs Žagars. Iepriekšējā sezonā Žagars kļuva arī par Eirolīgas čempionu, Turcijas čempionu un kausa ieguvēju, trešo vietu Turcijas meistarsacīkstēs izcīnīja Šmits, tāpat bronza Adrijas līgā bija Bertānam.
LBS norāda, ka balsojumam nominēti kandidāti un kandidātes, ņemot vērā līdzdalību un sasniegumus augstākā līmeņa sacensībās klubu un valstsvienības sastāvā, kā arī individuālo statistiku un ieguldījumu komandu spēlēs.
Balvas ieguvējus noteiks, ņemot vērā publiskā balsojuma rezultātus, kā arī mediju, LBS Treneru komisijas un LBS valdes viedokli. Gada balvas basketbolā tradicionāli tiek piešķirtas kopš 2012. gada, suminot laureātus 12-15 nominācijās.