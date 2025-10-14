Atlantas "Hawks" bez Porziņģa spraigā cīņā pieveic Maiami "Heat"
foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Divi galvenie "Hawks" panākuma kaldinātāji - Džeikobs Topins (pa kreisi) un kanādiešu basketbolists Keilebs Hjūstans, kurš 2021. gada U-19 Pasaules kausā Rīgā izcīnīja bronzas medaļu, esot Kanādas izlases uzbrukuma līderim.
Basketbols

Atlantas "Hawks" bez Porziņģa spraigā cīņā pieveic Maiami "Heat"

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien saskaņā ar trenera lēmumu nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda izcīnīja uzvaru.

Atlantas "Hawks" bez Porziņģa spraigā cīņā pieveic...

"Hawks" savā laukumā ar rezultātu 119:118 (35:24, 19:30, 22:16, 26:32, 17:16) uzvarēja Maiami "Heat" komandu.

"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Džeikobs Topins, bet 21 punktu pievienoja Keilebs Hjūstans. "Heat" komandā rezultatīvākie ar 17 punktiem katrs bija Normens Pauels, Haime Hakess un Ītans Tompsons, bet 13 punktus pievienoja Bams Adebajo.

Ja "Heat" šajā mačā bija teju optimālajā sastāvā, iztiekot vien bez savainotā Tailera Hero, Terija Rozjēra un serbu talanta Nikolas Joviča, tad "Hawks" atpūtināja teju visus potenciālos līderus - bez Porziņģa arī Treju Jangu, Džeilenu Džonsonu, Daisonu Danielsu, Onjeku Okongvu, Nikeilu Aleksanderu-Vokeru, Luku Kenāru, Zakariju Risašē un Muhamerdu Gueju. 

Atlantas komandai sagatavošanās posmā atlikusi vēl viena pārbaudes spēle - piektdien, 17. oktobrī pret Hjūstonas "Rockets", bet jau 23. oktobrī sāksies jaunā regulārā sezona ar maču pret Toronto "Raptors". 

Tēmas

Kristaps PorziņģisNBAAtlantas "Hawks"Toronto RaptorsHjūstonas "Rockets"Maiami "Heat"Bams AdebajoTorontoTrejs JangsMaiami

Citi šobrīd lasa