Atlantas "Hawks" bez Porziņģa spraigā cīņā pieveic Maiami "Heat"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien saskaņā ar trenera lēmumu nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda izcīnīja uzvaru.
"Hawks" savā laukumā ar rezultātu 119:118 (35:24, 19:30, 22:16, 26:32, 17:16) uzvarēja Maiami "Heat" komandu.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Džeikobs Topins, bet 21 punktu pievienoja Keilebs Hjūstans. "Heat" komandā rezultatīvākie ar 17 punktiem katrs bija Normens Pauels, Haime Hakess un Ītans Tompsons, bet 13 punktus pievienoja Bams Adebajo.
Ja "Heat" šajā mačā bija teju optimālajā sastāvā, iztiekot vien bez savainotā Tailera Hero, Terija Rozjēra un serbu talanta Nikolas Joviča, tad "Hawks" atpūtināja teju visus potenciālos līderus - bez Porziņģa arī Treju Jangu, Džeilenu Džonsonu, Daisonu Danielsu, Onjeku Okongvu, Nikeilu Aleksanderu-Vokeru, Luku Kenāru, Zakariju Risašē un Muhamerdu Gueju.
Atlantas komandai sagatavošanās posmā atlikusi vēl viena pārbaudes spēle - piektdien, 17. oktobrī pret Hjūstonas "Rockets", bet jau 23. oktobrī sāksies jaunā regulārā sezona ar maču pret Toronto "Raptors".