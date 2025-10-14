Rodions Kurucs izvairījies no nopietnākas traumas un drīz atgriezīsies "Baskonia" ierindā
Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca gūtais savainojums nav nopietns un tuvākajā laikā viņš atgriezīsies laukumā, vēsta spāņu mediji.
Jau ziņots, ka Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā Vitorijas "Baskonia" rindās aizvadīja tikai četras minūtes 105:100 uzvarētā mačā pret Madrides "Real".
Kā ziņo "Noticias de Alava", tad Kuruca sajustās sāpes kreisajā pēdā ir vasarā gūtā savainojuma sekas un nopietnu traumu viņš nav guvis. Rodions tikai iepriekšējā nedēļā atgriezās komandas ierindā, debitējot ULEB Eirolīgas spēlē pret Atēnu "Panathinaikos".
Pagaidām nav zināms vai Kurucs rīt varēs palīdzēt savai komandai ULEB Eirolīgas mača pret franču "Paris". Jau ziņots, ka Kurucs kreisās kājas plantārā fascīta savainojuma dēļ bija spiests izlaist šā gada Eiropas čempionātu Rīgā.
Šovasar Kurucs ar Vitorijas "Baskonia" noslēdza ilgtermiņa līgumu un tādējādi atgriezās ULEB Eirolīgas apritē, kur aizvadīja dažus mačus "Barcelona" rindās.