Hokejs
Šodien 08:17
"Canucks" bez Bļugera piekāpjas "Blues"
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers pirmdien savainojuma dēļ nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Vankūveras "Canucks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Canucks" mājās ar rezultātu 2:5 (0:1, 2:3, 0:1) zaudēja Sentluisas "Blues" komandai.
Latviešu uzbrucējs turpina atlabt pēc pirmssezonas pēdējā pārbaudes mačā pret Edmontonas "Oilers" gūtā savainojuma.
Pirmdienas spēlē mājinieku rindās abus vārtus guva Kīfers Šervuds, bet viesu sastāvā ar diviem precīziem metieniem izcēlās Džimijs Snageruds, kamēr pa reizei precīzi meta Breidens Šenns, Džeks Neibors un Niks Bjugstads.
"Canucks" ar diviem punktiem trīs spēlēs ieņem 13. vietu Rietumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs ceturtdien, kad viesos tiksies ar Dalasas "Stars" hokejistiem.