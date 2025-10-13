Ganas futbola izlase kļūst par 21. Pasaules kausam kvalificējušos dalībnieci
Ganas vīriešu futbola izlase svētdien nodrošināja vietu 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā.
I grupas noslēdzošajā mačā Ganas futbolisti savā laukumā ar 1:0 pārspēja Komoru Savienības izlasi. Ganiešiem šajā spēlē vajadzēja izcīnīt vismaz vienu punktu, lai tiktu pie ceļazīmes uz Pasaules kausa finālturnīru. Vienīgie vārti mačā tika gūti 47. minūtē, kad mājinieku rindās ar precīzu sitienu izcēlās Totenhemas "Hotspur" pussargs Mohameds Kuduss. Pēc desmit spēļu kārtām Gana I grupā ar 25 punktiem ieņēma pirmo vietu, apsteidzot tuvāko sekotāju Madagaskaru, kas pēdējā kārtā piedzīvoja zaudējumu, par sešiem punktiem.
Ganas futbola izlase Pasaules kausā spēlēs piekto reizi. Tās labākais rezultāts iespēts 2010. gada notikušajā finālturnīrā Dienvidāfrikā, kad aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam. 2022. gada Pasaules kausā Gana nepārvarēja grupas posmu, trijās spēlēs tiekot pie vienas uzvaras.
Pasaules kausa finālturnīram šobrīd ir kvalificējusies 21 izlase, no Āfrikas zonas to iespējušas Gana, Ēģipte, Tunisija, Maroka un Alžīrija. Ļoti tuvu ceļazīmes izcīnīšanai ir Kaboverde, kas ar nedaudz vairāk kā pusmiljonu iedzīvotāju var kļūt par otru mazāko valsti Pasaules kausa finālturnīrā aiz Islandes, kas piedalījās 2018. gada meistarsacīkstēs.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases. Iepriekš Dienvidamerikas futbola asociācijas piedāvājušas Pasaules kausa dalībnieču skaitu vēl vairāk palielināt, taču šī iecere ir idejas līmenī.