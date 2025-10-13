VIDEO: cīņu šovā laikā kautiņš tribīnēs piesaista lielāku uzmanību nekā notiekošais ringā
Nedēļas nogalē "Xiaomi Arena" notika "King of Kings Fight Night 127", kā ietvaros nozīmīgākā bija cīņa starp Kristapu Zuti un Kristapu Zīli. Kamēr abu bokseru duelis noslēdzās neizšķirti, tikmēr lielu uzmanību guva notiekošais tribīnēs, kurās bija vērojams atnākušo fanu kautiņš.
Nedēļas nogalē Rīgā risinājās vērā ņemams boksa cīņu šovs - "King of Kings". Tā ietvaros norisinājās desmit cīņas, vakara naglai esot duelim starp diviem latviešiem - Kristapu Zuti un Kristapu Zīli. Abu cīņa noslēdzās ar neizšķirtu, pēc tās bokseriem paužot neizpratni par šādu iznākumu un Zutim sulīgi vēršoties pie saviem nīdējiem.
Tieši vakara galvenās cīņas laikā bija vērojami interesanti notikumi tribīnēs. Kā redzams publicētajā video sociālajā tīklā "Instagram", tad konflikts izcēlies arī tribīnēs. Starp vairākiem līdzjutējiem vienā no sektoriem sācies kautiņš un redzams, ka tas bijis pietiekami ass. Kā norāda atnākušais fans, tad šis līdzjutēju kautiņš izskatījies krietni interesantāks nekā notiekošais ringā starp Zuti un Zīli.
"King of Kings" ietvaros 11. oktobrī Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) Eiropas titulu ieguva Jevgēņijs Aleksejevs, bet IBF un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) starptautisko čempiona jostu izcīnīja Karens Čukhadžans. Tāpat pie uzvarām tika tādi cīkstoņi kā Artūrs Skabarnieks, Ragners Džigurs, Igors Trošins, Ričards Hoberts, Aleksandrs Sidorans un Raimonds Zeps. Cīņa starp Bohdanu Sobolu un Niku Bigvavu noslēdzās bez uzvarētāja noskaidrošanas.