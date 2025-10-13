VIDEO: Dans Ločmelis sezonas otrajā AHL spēlē izceļas ar piespēli, palīdzot "Bruins" pārspēt Vilmaņa pārstāvēto klubu
Latvijas hokejists Dans Ločmelis svētdien Amerikas hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Providensas "Bruins" tiekot pie panākuma.
"Bruins" savā laukumā ar 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) uzvarēja Sanda Vilmaņa pārstāvēto Šarlotas "Checkers". Ločmelis tika pie rezultatīvas piespēles mājinieku trešajos vārtos, otrajā periodā pēc viņa un Fabiana Lisela piespēlēm vairākumā neizšķirtu panāca Patriks Brauns. Latvietis uz ledus pavadītajā laikā iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1. Viesu rindās Vilmanis divas reizes meta pa vārtiem un noslēdza maču ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Kopumā Ločmelim šis kļuva par pirmo rezultativitātes punktu sezonā. Savukārt "Bruins" sezonu sākusi ar divām uzvarām. 21 gadu vecais uzbrucējs pagājušās sezonas beigās ar Bostonas "Bruins" noslēdza trīs gadu debitantu līgumu un tādējādi sezonu noslēdza AHL, kur spēlēja rezultatīvi - sešās spēlēs 12 punkti (3+9) un četrās izslēgšanas cīņās viena piespēle. Pirms sezonas Ločmelis aizvadīja treniņnometni ar "Bruins", taču tika nosūtīts uz AHL, kur aizvada pirmo pilnvērtīgo sezonu.
Citā mačā Ērika Mateiko pārstāvētā Heršijas "Bears" mājās ar 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) pagarinājumā zaudēja Sirakjūsas "Crunch". Mateiko statistikā izcēlās ar vienu metienu pa vārtiem un neitrālu lietderības koeficientu. Vēl Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" bez Raivja Ansona pieteikumā izbraukumā ar 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) pārspēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms".
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".