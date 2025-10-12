Artūrs Kurucs ražīgs, taču viņa "Rio Breogan" graujoši zaudē Eirolīgā spēlējošajai "Valencia"
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) cīņā izcēlās ar 17 punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Lugo "Rio Breogan" no zaudējuma. Lugo vienība mājās ar 90:113 (27:19, 20:35, 27:30, 16:29) zaudēja "Valencia" basketbolistiem.
Kurucs spēlēja 23 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā viņš realizēja vienu no trijiem divu punktu metieniem un piecus no septiņiem tālmetieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, viena kļūda, viena pārtverta bumba, trīs piezīmes un viens izprovocēts sods, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -21 un efektivitātes koeficientu deviņi.
Kamēr latvietis bija otrs rezultatīvākais starp mājinieki, "Rio Breogan" labā 19 punktus guva Fransisko Alonso, bet Valensijas vienībā ar 22 punktiem izcēlās Haime Pradilja.
Vēl svētdien savā starpā spēlēs Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" un Madrides "Real", kuras rīcībā ir Gunārs Grīnvalds.
Jau ziņots, ka svētdien Kristers Zoriks izcēlās ar desmit gūtajiem punktiem un palīdzēja "Lleida" viesos ar 91:86 uzvarēt "Barcelona".
Sestdien Mārcis Šteinbergs izcēlās ar astoņiem punktiem, viņa pārstāvētajai Manrezas "Baxi" savā laukumā ar 83:68 pārspējot "Granada" komandu. Citā mačā Latvijas izlases trenera Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM izbraukumā ar 93:71 bija pārāka pār "Girona" vienību.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".