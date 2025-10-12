Kristers Zoriks palīdz "Lleida" negaidīti pārspēt slaveno "Barcelona"
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā guva desmit punktus, palīdzot "Lleida" pārspēt "Barcelona" komandu. Ļeidas basketbolisti viesos uzvarēja ar rezultātu 91:86 (25:21, 23:22, 15:22, 28:21).
Zoriks šajā mačā spēlēja 19 minūtes un 34 sekundes, realizēja vienīgo divpunktu metienu, divus no trīs tālmetieniem un abus divus soda metienus, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, trīsreiz kļūdījās, tika pie trīs piezīmēm, izprovocēja četrus noteikumu pārkāpumus un iekrāja desmit efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Keilebs Agada, bet pretiniekiem 20 punktus guva Tornike Šengelija.
"Lleida" sezonu sākusi ar divām uzvarām divās spēlēs, turpretī barselonieši piedzīvojuši divus zaudējumus.
Vēl svētdien Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Briogan" mājās uzņems "Valencia", kā arī savā starpā spēlēs Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" un Madrides "Real", kuras rīcībā ir Gunārs Grīnvalds.
Sestdien Mārcis Šteinbergs izcēlās ar astoņiem punktiem, viņa pārstāvētajai Manrezas "Baxi" savā laukumā ar 83:68 pārspējot "Granada" komandu. Citā mačā Latvijas izlases trenera Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM izbraukumā ar 93:71 bija pārāka pār "Girona" vienību.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".