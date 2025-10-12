Artūrs Žagars pēc traumas izārstēšanas palīdz "Fenerbahce" uzvarēt Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien pēc pāris nedēļu pauzes atgriezās laukumā un guva sešus punktus Turcijas basketbola līgas spēlē, kurā viņa pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" izcīnīja uzvaru. "Fenerbahce" mājās ar 87:73 (27:15, 16:23, 22:12, 22:23) uzvarēja "Karsiyaka" basketbolistus.
Žagaram šī bija pirmā spēle kopš septembra beigām, kad viņš Turcijas meistarsacīkšu mačā guva muskuļu traumu. Žagars nāca no soliņa un laukumā pavadīja 13 minūtes un 12 sekundes, realizēja vienu no diviem tālmetieniem un visus trīs soda metienus, kā arī izpildīja divus neprecīzus divpunktu metienus. Viņa kontā bija arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viena kļūda, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi, pozitīvs +/- rādītājs (+3) un pieci efektivitātes koeficienta punkti.
"Fenerbahce" komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Melihs Mahmutolu, bet pretiniekiem 17 punktus guva Čārlzs Menings.
Pirms tam Rolands Šmits guva divus punktus, kamēr Stambulas "Anadolu Efes" mājās ar 90:72 (33:16, 19:22, 25:14, 13:20) pārspēja Denizli "Merkezefendi".
Šmits laukumā bija 12 minūtes un 28 sekundes, grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem, izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, vienreiz pārkāpa noteikumus, tika pie negatīva +/- rādītāja (-6) un deviņiem efektivitātes koeficienta punktiem.
"Anadolu Efes" komandā ar 18 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Aizija Kordinjē.
Vēl svētdien Roberta Blumberga pārstāvētā "Petkim Spor" tiksies ar latvieša iepriekšējo klubu Stambulas "Galatasaray".
Sestdien Kārlis Šiliņš guva astoņus punktus "Trabzonspor" zaudējumā 79:85 "Bursaspor" komandai.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".