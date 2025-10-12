Ansonam rezultatīva piespēle AHL mačā; citi latvieši bez punktiem
Latvijas uzbrucējs Raivis Ansons sestdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Amerikas hokeja līgas (AHL) mačā, kopā ar Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" komandu svinot uzvaru.
"Penguins" sezonas pirmajā spēlē mājās ar rezultātu 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) pārspēja Hārtfordas "Wolf Pack". Trešā perioda ceturtajā minūtē Ansons palīdzēja gūt vārtus, kas beigās izrādījās uzvaru nesoši. Spēli latviešu uzbrucējs noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Citā mačā uzbrucējs Eduards Tralmaks ar Grandrapidsas "Griffins" viesos ar 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) uzvarēja Teksasas "Stars". Tralmaks divreiz meta pa vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Uzvaru izcīnīja arī uzbrucējs Dans Ločmelis un Providensas "Bruins", kas izbraukumā ar 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) papildlaikā uzveica Bridžportas "Islanders". Ločmelim bija trīs metieni pa vārtiem un pozitīva lietderība +1.
Tāpat panākumu guva arī uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers", kas pretinieku laukumā ar 4:3 (3:2, 1:0, 0:1) pieveica Springfīldas "Thunderbirds". Vilmanim šajā spēlē viens metiens pa vārtiem un neitrāls lietderības koeficients.
Turpretī zaudējumu piedzīvoja uzbrucēja Ērika Mateiko pārstāvētā Heršijas "Bears", kas mājās ar 2:5 (0:0, 2:2, 0:3) piekāpās Sirakjūsas "Crunch". Mateiko tika pie divām soda minūtēm un negatīvas lietderības -1.
Citā mačā Ebotsfordas "Canucks" bez Anrī Ravinska pieteikumā viesos ar 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) pārspēja Hendersonas "Silver Knights".
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".