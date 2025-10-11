"Dažreiz mums trūkst veiksmes," pēc mača ar Andoru norada Latvijas futbola izlases galvenais treneris Nikolato
Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pēc neizšķirtas spēles ar Andoru norāda, ka komandu iegāza slikts pirmais puslaiks.
Jau ziņots, ka Latvijas futbola izlase sestdien Rīgā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar 2:2 (1:1) spēlēja neizšķirti ar Andoras valstsvienību. Latvijas labā vārtus guva Dmitrijs Zelenkovs un Vladislavs Gutkovskis.
Pēc mača izlases galvenais treneris Nikolato pauda, ka "šī bija dīvaina spēle". "Pirmais puslaiks bija tehniski ļoti slikts. Jā, bija arī spēcīgs vējš, bet nekādā gadījumā nevar ar to attaisnoties - mums jāspēlē labāk. Otrajā puslaikā mainījām spēles gaitu, mums bija ap 80% bumbas kontroles. Bija iespējas gūt vārtus," norādīja Nikolato. Viņš izcēla, ka Latvijas izlases darbībās laukumā bijušas arī individuālas kļūdas.
"Dažreiz mums trūkst arī veiksmes. Sešos mačos trīs reizes bumba trāpīja pa vārtu konstrukciju, citreiz neiesitam "pendeli", vēl citreiz mums bumbas izceļ no vārtu līnijas. Skaidrs, ka mums jāspēlē labāk, bet dažreiz labākiem rezultātiem vajag veiksmi. Uzskatu, ka šodien bijām pelnījuši vairāk," treneris piebilda.
Nikolato norādīja, ka Latvijas izlasei jāaizvada pirmie puslaiki augstākā līmenī, un tas, ka vairākiem spēlētāji klubu rindās nav daudz minūšu laukumā, nepalīdz arī valstsvienības sniegumam. Tāpat viņš atzina, ka otrais puslaiks Latvijas izlasei bijis labāks.
"Bija kombinācijas, bija iespējas gūt vārtus. Dažreiz varbūt trūkst veiksmes, bet mums jāmēģina vēl un vēl, lai šādu iespēju būtu vēl vairāk katrā spēlē. Esmu neapmierināts tieši par pirmo puslaiku, tieši par pašu spēles sākumu. Pieļāvām daudz tehniska brāķa vienkāršās piespēlēs. Kad tā notiek, tas atsaucas arī uz citiem aspektiem: pārejām uzbrukumā un aizsardzībā, pozīcijām, sanāk skriet vairāk," stāstīja Nikolato.
Treneris skaidroja, ka lielāka bumbas kontrole nekā pretiniekiem nedod pārāk lielu priekšrocību, jo jāspēj arī izveidot vārtu gūšanas iespējas.
"Mums jāuzlabo sava kvalitāte. Mēs ielaidām divus vārtus šim līmenim pārāk vienkāršā veidā. Tie bija pārāk viegli vārti, kādus mēs ielaidām. Abos zaudētajos vārtos mums bija taktiskas kļūdas pozīcijas izvēlē, arī reakcijas laiks varēja būt labāks. Neko darīt, tas jāpieņem. Šobrīd tāds ir mūsu līmenis, un tajā jārēķinās ar kļūdām," teica itāļu speciālists.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem piecās cīņās ir Anglija, Albānijai ir astoņi punkti, bet Serbijai četrās spēlēs - septiņi punkti. Sešos mačos Latvijas futbolisti ir iekrājuši piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts.
Otrdien latvieši savā laukumā tiksies arī ar Anglijas valstsvienību. Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.