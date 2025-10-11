Šiliņš gūst astoņus punktus "Trabzonspor" zaudējumā Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolista Kārļa Šiliņa pārstāvētā "Trabzonspor" vienība Turcijas čempionāta trešās kārtas mačā ar 79:85 (17:19, 21:24, 28:14, 13:28) piekāpās "Bursaspor" vienībai.
Šiliņš mačā guva astoņus punktus - deviņās minūtēs un 28 sekundēs laukumā viņš realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un abus soda metienus, bet netrāpīja grozā vienīgo tālmetienu. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, personiskā piezīme, +/- rādītājs +a un efektivitātes koeficients astoņi.
Mājinieku rindās 31 punktu un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Markiss Rīds, bet uzvarētājiem rezultatīvākais ar 25 gūtajiem punktiem bija Arturs Konontšuks.
Sestdien vēl Ankaras "Turk Telekom" bez traumu ārstējošā Andreja Gražuļa viesos ar 73:85 (12:26, 20:24, 23:16, 18:19) piekāpās Bursas "Tofas. Svētdien Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" savā laukumā tiksies ar Denizli "Merkezefendi", Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" uzņems "Karsiyaka", bet Roberta Blumberga pārstāvētā "Petkim Spor" - Stambulas "Galatasaray". Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".