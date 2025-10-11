Lasmaņa un Mieža pārstāvētā "Chongming" vienība iekļūst "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas 3x3 basketbolistu Kārļa Lasmaņa un Naura Mieža pārstāvētā Ķīnas komanda "Chongming" iekļuvusi Decjinas "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā.
"Chongming", kas turnīrā ir izsēta ar ceturto numuru, D grupas spēlēs ar 21:16 pieveica Serbijas vienību "Vozdovac" (13.) un ar 21:17 - Bahreinas "Riffa" (5.). Pirmajā mačā Miezis sakrāja deviņus punktus, septiņas atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles, bet Lasmanis guva divus punktus. Otrajā mačā Lasmanis sakrāja sešus punktus un trīs atlēkušās bumbas, bet Miezis - četrus punktus, piecas atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles.
Ceturtdaļfinālā svētdien "Chongming" tiksies ar B grupas otrās vietas ieguvēju. Artjoma Butjankova pārstāvētā Ķīnas komanda "Shanghai" (11.) C grupā ar 11:21 zaudēja Serbijas vienībai "Liman" (3.) un ar 17:21 - vēl vienai Serbijas vienībai "Partizan" (6.), grupā ieņemot trešo vietu triju komandu vidū un ceturtdaļfinālā neiekļūstot. Butjankovs pirmajā spēlē sakrāja trīs punktus un četras atlēkušās bumbas, bet otrajā - sešus punktus un četras atlēkušās bumbas.