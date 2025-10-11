Latvijas olimpieši iedvesmo Zemgales skolēnus Viesītē un Augstkalnē
Ar sirsnīgu tikšanos un sportiskām aktivitātēm Viesītes vidusskolā un Augstkalnes pamatskolā norisinājās iniciatīvas “Olimpieši skolās ar "Rimi"” vizītes Zemgalē.
Skolēniem šī tikšanās kļuva par iedvesmas stundu – viņi ar aizrautību klausījās olimpiešu stāstos par dienas ritmu, uzvarām, treniņiem un neatlaidību, kā arī par drosmi pārvarēt neveiksmes un turpināt ceļu uz mērķi. Savukārt Rimi eksperte dalījās praktiskos padomos, kā ikdienā veidot veselīgus paradumus, sabalansētu uzturu un dalījās ar radošām receptēm, kas ēst gatavošanu var padarīt ne tikai interesantu un gardu, bet arī veselīgu.
“Tikšanās bija lielisks piemērs kvalitatīvi un pārdomāti organizētam pasākumam. Skolēni novērtēja iespēju sastapt savas jomas profesionāļus, ieklausīties viņu stāstītajā un mācīties no viņiem. Praktiskā darbošanās veicināja sadarbību starp bērniem, un viņu acīs patiesi varēja redzēt prieku un vēlmi piedalīties,” norāda Viesītes vidusskolas direktore Sarmīte Ratiņa.
“Sportisti iedvesmoja skolas jauniešus un ierosināja padomāt par savu ikdienu – dienas režīmu, uzturu, brīvā laika pavadīšanu. Prieks klausīties un aktīvi līdzdarboties, domājot par savu veselību un labbūtību! Tuvojoties tumšākajam gada laika periodam ieguvām patiesu prieku un veselības eliksīru,” stāsta Augstkalnes pamatskolas direktora vietniece Rudīte Dude.
Viesītes vidusskolā skolēni tikās ar peldētāju Pāvelu Murānu un kamaniņu braucēju Juri Šicu, savukārt Augstkalnes pamatskolā viesojās pludmales volejboliste Tīna Graudiņa, paravieglatlēts Emīls Dzilna un 3x3 basketbolists Edgars Krūmiņš. Vizītes papildināja arī "Rimi" ekspertes – uztura speciāliste Viktorija Jansone un klīniskā psiholoģe Aija Krišjāne.
“Bija patiesi iedvesmojoši viesoties pie bērniem – viņu atvērtība, zinātkāre un prieks mūs uzlādēja. Mēs atbraucām, lai dalītos savā pieredzē, bet redzēt, kā bērni iesaistās paši, uzdod jautājumus, piedalās aktivitātēs – tas ir lielākais gandarījums,” dalās kamaniņu braucējs Juris Šics.
Vairāk nekā 170 skolēnu no Zemgales varēja klausīties un praktiski iemēģināt jauniegūtās zināšanas – sportot kopā ar olimpiešiem, izmēģināt veselīga uztura principus praksē, piedalīties spēlēs un viktorīnās, kā arī uzdot jautājumus par sev svarīgākajām tēmām.
“Ar bērniem un jauniešiem par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu jārunā tā, lai viņi paši aizrautos – lai tas nav garlaicīgs stāsts, bet gan atmiņā paliekoša pieredze, kas pamudina rūpēties par sevi. Priecājamies, ka "Rimi" ekspertiem ir iespēja kopā ar olimpiešiem uzrunāt bērnus un jauniešus, iedvesmot viņus domāt par veselīgu uzturu kā būtisku dzīves daļu. Šīs tikšanās ir vērtīgs solis ceļā uz jauniešu izpratni par savu labsajūtu un veselību ilgtermiņā,” uzsver Rimi Latvia ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova.
Radošais konkurss skolām
Skolas, kas šoreiz netika pie olimpiešu vizītes, varēs piedalīties radošajā konkursā “Izdomā savu sporta disciplīnu!”, ko Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) rīko kopā ar "Rimi".
Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus radīt jaunu sportisku aktivitāti vai spēli, kas apvieno dažādu sporta veidu elementus un stiprina komandas garu. Darbi jāiesniedz no 1. oktobra līdz 14. novembrim, nofilmējot vai nofotografējot izdomāto disciplīnu, pievienojot tās noteikumus un iesniedzot žūrijai.
Labākās idejas tiks apbalvotas ar vērtīgām balvām, kā arī sacentīsies par Publikas simpātiju balvu.
Par iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi”
Iniciatīva veidota kā papildinājums skolu mācību saturam un kā ilgtermiņa iecere, kas balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās mērķis – veicināt jauniešu fizisko aktivitāti un izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā.
Vizīšu laikā 5.–8. klašu skolēni satiekas ar sportistiem, uztura speciālistiem un citiem ekspertiem, kuri sarunas, praktiskus uzdevumus un spēles apvieno ar iedvesmojošiem stāstiem. Jaunieši iesaistās gan sportiskās aktivitātēs, gan prāta spēlēs, iegūstot zināšanas par kustību, miegu, uzturu, stresa noturību, ūdens lietošanu un sabalansētu dienas režīmu.
Informācija tiek pasniegta radošā un bērniem saprotamā veidā – ar pieredzes stāstiem, komandu spēlēm, paraugdemonstrējumiem, konkursiem un viktorīnām. Aktīvajā daļā skolēni paši izmēģina jauniegūtās zināšanas, krājot punktus kopējam rezultātam.
Lai nodrošinātu programmas ilgtspēju, skolēniem tiek piedāvāti informatīvie materiāli un darba lapas, kas palīdz saglabāt veselīga dzīvesveida ieradumus arī pēc vizītes.