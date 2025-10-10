Bertāns ar desmit punktiem nespēj glābt "Dubai" no zaudējuma
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns piektdien ULEB Eirolīgas mačā guva desmit punktus, viņa pārstāvētajai turnīra jaunpienācējai "Dubai" piedzīvojot otro neveiksmi.
"Dubai" viesos ar 67:86 (16:23, 15:20, 21:28, 15:15) atzina Pirejas "Olympiacos" pārākumu.
Bertāns spēlēja 23 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā raidīja grozā divus divu punktu metienus un divus no septiņiem tālmetieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles un viena kļūda, iekrājot efektivitātes koeficientu septiņi.
Dubaijas komandas labā 14 punktus guva Filips Petruševs, un vēl 13 punktus un sešas bumbas zem groziem iekrāja Dveins Beikons. Mājinieku rindās ar 25 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Saša Vezenkovs.
Citā mačā Stambulas "Fenerbahce", spēlējot bez Artūra Žagara, savā laukumā ar 81:86 (17:25, 13:18, 18:13, 33:30) zaudēja Belgradas "Crvena zvezda".
Stambulas vienībā rezultatīvākie ar 19 gūtajiem punktiem bija Bonzijs Kolsons un Telens Hortons-Takers, kamēr viesu uzvaru ar 20 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām sekmēja Čima Moneke.
Jau ziņots, ka ceturtdien citās trešās kārtas spēlēs Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" mājās ar 84:86 zaudēja Atēnu "Panathinaikos", bet Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes" izbraukumā ar 87:93 piekāpās Belgradas "Partizan".
Savukārt Madrides "Real" rindās Eirolīgas debiju piedzīvoja Gunārs Grīnvalds, kurš 17 gadu vecumā kļuva par jaunāko latvieti, kurš devies laukumā Eirolīgas mačā. "Real" mājās ar 85:72 uzvarēja Vilērbānas ASVEL.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".