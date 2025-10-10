Valmiera Glass/ViA un Ogre izcīna uzvaras pār Igaunijas komandām LIBL spēlēs
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass/ViA") un "Ogre" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlēs tika pie panākumiem pār Igaunijas vienībām.
Valmierieši savā laukumā ar 90:64 (25:16, 19:22, 27:20, 19:6) pārspēja "Viimsi", izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.
Valmieras komandas uzvaru ar 22 punktiem sekmēja Anivaniva Teits-Džounss, Verners Kohs guva vēl 16 punktus, kamēr Dominiks Steņonis iekrāja desmit punktus un 11 rezultatīvas piespēles.
Viesu rindās rezultatīvākais 13 gūtajiem punktiem bija Olivers Pere.
Savukārt "Ogre" izbraukumā ar 97:71 (31:26, 20:12, 24:15, 22:18) uzvarēja Keilas "Coolbet", tiekot pie pirmā panākuma šosezon.
Ogrēniešu rindās ar ar 30 punktiem un sešām bumbām zem groziem izcēlās Kārlis Apsītis, Keišons Deividsons iekrāja 18 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles, bet Kristaps Dārgais iekrāja 13 punktus un deviņas bumbas zem groziem.
Keilas vienības labā 17 punktus guva Kadariuss Džonsons.
Jau ziņots, ka "Ventspils" savā laukumā ar 75:85 (28:28, 14:17, 13:18, 20:22) piekāpās "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" komandai, kas izcīnīja ceturto panākumu pēc kārtas.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.