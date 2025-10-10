"Ventspils" basketbolisti nespēj pārspēt "Tartu Universitāte" un piedzīvo zaudējumu LIBL spēlē
"Ventspils" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) mačā piedzīvoja neveiksmi.
Ventspilnieki savā laukumā ar 75:85 (28:28, 14:17, 13:18, 20:22) piekāpās "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" komandai, kas izcīnīja ceturto panākumu pēc kārtas.
Starp mājiniekiem rezultatīvākais ar 15 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Kamerons Šeltons, pa 12 punktiem pievienoja Artūrs Ausējs un Renārs Birkāns, kurš arī tika pie sešām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm, bet vēl desmit punktus guva Roberts Bērze.
Viesu uzvaru ar 21 punktu, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Malkolms Bernards.
"Ventspils" pagājušajā nedēļas nogalē sāka sezonu ar uzvaru, izbraukumā ar 90:81 uzvarot "Rīgas zeļļus".
Piektdien vēl "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass/ViA") spēkojas ar "Viimsi", bet "Ogre" izbraukumā tiekas ar Keilas "Coolbet".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".