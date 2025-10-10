Latvijas duets Pļaviņš/Fokerots uzvar pirmajā izslēgšanas spēlē un iekļūst "Elite 16" ceturtdaļfinālā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots piektdien nodrošināja vietu pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Ņūportbīčas "Elite 16" turnīra ceturtdaļfinālā.
Latvijas duets, kas izsēts ar sesto numuru, izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā ar 2-1 (24:22, 19:21 15:11) uzvarēja amerikāņus Endrū Benešu un Mailsu Parteinu (4.).
Ceturtdaļfinālā latvieši spēkosies ar turnīra favorītiem katariešiem Ahmedu Tidžanu un Šerifu Junusu (1.).
Jau ziņots, ka apakšgrupas cīņās latvieši pirmajā spēlē ar rezultātu 1-2 (21:16, 19:21, 13:15) zaudēja brāļiem Trevoram un Teiloram Krebiem no ASV (11.), otrajā cīņā ar 2-0 (21:19, 21:19) uzvarēja spāņus Alehandro Pastoru/Adrianu Koljado (14.), bet trešajā mačā ar 0-2 (17:21, 24:26) zaudēja brazīliešiem Evandram Gonsalvisam/Arturam Lanči (3.).
Pēc trīs spēļu kārtām apakšgrupā ar trīs panākumiem pirmo vietu ieņēma Brazīlijas duets, kamēr latvieši ar bilanci 1-2 ierindojās trešajā pozīcijā.
Septembra beigās Pļaviņš/Fokerots "Elite 16" turnīrā Riodežaneiro izcīnīja ceturto vietu.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.