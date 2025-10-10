Šllova konkurents ar 34 atvairītiem metieniem palīdz "Penguins" svinēt otro uzvaru pēc kārtas
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa Pitsburgas "Penguins" komanda izcīnīja uzvaru.
"Penguins" sezonas otrajā mačā mājās ar rezultātu 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) uzvarēja Ņujorkas "Islanders" komandu. Pirmajā spēlē Šilovs debitēja "Penguins" rindās un palika nepārspēts, bet otrajā mačā vārtu drošība tika uzticēta Tristanam Džerijam, kurš neitralizēja 34 no 37 metieniem.
Pirmajā periodā uz mājinieka Rikarda Rakela realizēto vairākumu ar vārtu guvumu atbildēja Džonatans Druēns. Nākamajā trešdaļā vispirms Kails Palmjēri izvirzīja ņujorkiešus vadībā, turpinājumā Harisons Bruniks un vairākumā Sidnijs Krosbijs panāca 3:2 "Penguins" labā, taču 41 sekundi pirms došanās pārtraukumā Makss Šabanovs izlīdzināja rezultātu.
Trešā perioda 15. minūtē Žistēns Brazo, kurš sezonas pirmajā spēlē izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem, saņēma tālu un diagonālu piespēli no Jevgeņija Malkina, un pēc ripas iegūšanas to ar nūjas lāpstiņas neērto pusi meta tīklā - 4:3. Malkins šajā spēlē asistēja trīs vārtu guvumos.
"Penguins" Austrumu konferencē ir starp trīs komandām, kas sezonu sākušas ar divām uzvarām divās spēlēs.