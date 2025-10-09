Alžīrijas futbolisti kvalificējas Pasaules kausa finālturnīram pēc graujošās uzvaras pār Somāliju
Alžīrijas vīriešu futbola izlase ceturtdien nodrošināja ceļazīmi uz 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru. Āfrikas zonas kvalifikācijas G grupas mačā Alžīrija viesu lomā ar 3:0 (2:0) pārspēja Somāliju.
Alžīrieši izvirzījās vadībā jau septītajā minūtē, kad precīzs sitiens padevās Mohamedam Amurā, bet 19.minūtē pārsvaru dubultoja Rijāds Mehrezs. Otrajā puslaikā somāliešu vārtos bumbu vēlreiz raidīja Amurā, nodrošinot Alžīrijai atgriešanos Pasaules kausa finālturnīrā.
Alžīrijas futbolisti nekvalificējās iepriekšējiem diviem Pasaules kausa finālturnīriem.
Pēc deviņām spēļu kārtām alžīrieši G grupā iekrājuši 22 punktus un pirms noslēdzošās cīņas par četriem punktiem apsteidz tuvāko sekotāju Ugandu.
Pasaules kausa finālturnīram šobrīd ir kvalificējušās 20 izlases, no Āfrikas zonas to iespējušas Ēģipte, Tunisija, Maroka un Alžīrija. Ļoti tuvu ceļazīmes izcīnīšanai ir Kaboverde, kas ar nedaudz vairāk kā pusmiljonu iedzīvotāju var kļūt par otru mazāko valsti Pasaules kausa finālturnīrā aiz Islandes, kas piedalījās 2018. gada meistarsacīkstēs.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.