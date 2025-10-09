Ēriks Spolstra
ASV basketbola izlasi vadīs Maiami "Heat" galvenais treneris Ēriks Spolstra
ASV vīriešu basketbola izlases galvenais treneris būs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Maiami "Heat" stūrmanis Ēriks Spolstra, vēsta ASV mediji. Spolstra būs pie ASV izlases nākamajos divos lielajos turnīros - 2027. gada Pasaules kausā un 2028. gada Losandželosas olimpiskajās spēlēs.
Pirms tam Spolstra bija Stīva Kera asistents ASV izlasē, kopā ar valstsvienību izcīnot zeltu 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Spolstram pērn janvārī pagarināja līgumu ar "Heat" komandu uz astoņiem gadiem par 120 miljoniem ASV dolāru.
54 gadus vecais Spolstra par "Heat" galveno treneri strādā kopš 2008. gada, bet līdz tam viņš kopš 1997. gada pildīja Maiami kluba galvenā trenera asistenta pienākumus.
Šo gadu laikā Spolstra ar "Heat" izcīnījis trīs NBA čempionu titulus, divus no kuriem esot galvenā trenera amatā. Sākotnēji Spolstra klubā strādāja ar video atkārtojumu analīzi, tad kļuva par skautu, vēlāk par galvenā trenera asistentu un 2008. gadā galvenā trenera postenī nomainīja Petu Railiju.