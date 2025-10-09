Latvijas basketbola pārstāvjiem mainīgas sekmes Eirokausu mačos
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs trešdien ULEB Eirokausa otrajā mačā guva četrus punktus, ar Manrezas "Baxi" pārspējot Ainara Bagatska vadīto Vroclavas "Slask".
Manrezas komanda mājās uzvarēja ar rezultātu 74:62 (14:15, 22:13, 17:16, 21:18). Šteinbergs 22 minūtēs un 23 sekundēs realizēja vienīgo divpunktu metienu un divus no četriem soda metieniem, izpildīja sešus neprecīzus tālmetienus, pārtvēra divas bumbas, vienreiz kļūdījās un izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus.
"Baxi" komandā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Grants Goldens, bet 13 punkti un trīs bloķēti metieni bija Kaodiriči Akobundu-Ehiogu kontā. Polijas vienībā pa deviņiem punktiem guva Jakubs Urbaņaks, Noa Kērkvuds un Blažejs Kuļikovskis.
Abas komandas starptautisko sezonu sākušas ar vienu uzvaru divos mačos. Šajā pašā A apakšgrupā spēlējošā Riharda Lomaža pārstāvētā Klaipēdas "Neptūnas" zaudējusi pirmajās divās spēlēs.
Tikmēr B grupā otro zaudējumu cieta Turcijas klubs Ankaras "Turk Telekom", kas bez savainotā Andreja Gražuļa pieteikumā viesos ar 80:88 (17:31, 22:19, 24:10, 17:28) zaudēja Francijas komandai "Bourg-en-Bresse". Viesiem Marko Simonovičs izcēlās ar 27 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, bet uzvarētājiem pa 21 punktam guva Bots Gahs un Dariuss Makgī, kuram bija arī piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus. Aizvadītajā sezonā Mareka Mejera pārstāvētā Klužas-Napokas U-BT ULEB tika līdz Eirokausa ceturtdaļfinālam. Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.
Tikmēr Mārtiņa Zībarta vadītā Polijas komanda Gdiņas VBW zaudēja FIBA Eirolīgas pamatturnīra pirmajā spēlē. Gdiņas basketbolistes viesos ar rezultātu 53:86 (11:21, 9:23, 20:12, 13:30) zaudēja Žironas "Spar". Viešņām rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Barbora Vžezinska, bet uzvarētājām ar 22 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Mariama Kulibalī.
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnīsies par vietām ceturtdaļfinālā. Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".
Savukārt Luīze Sila trešdien guva astoņus punktus FIBA Eirokausa pamatturnīra pirmajā spēlē, viņas pārstāvētajai Zārluī "Royals" piedzīvojot zaudējumu. Latvijas sieviešu izlases galvenā trenera Matīsa Rožlapas vadītā Vācijas komanda "Royals" mājās ar rezultātu 73:81 (15:19, 28:20, 13:21, 17:21) atzina Turcijas vienības "Emlak Konut" pārākumu.
Sila, spēlējot 17 minūtes un 59 sekundes, realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un divus no sešiem soda metieniem, izpildīja divus neprecīzus tālmetienus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, iekrāja vienu no labākajiem +/- rādītājiem komandā (+1) un tika pie pieciem efektivitātes koeficienta punktiem. Mājiniecēm rezultatīvākā ar 16 punktiem bija Rosa Lehtoranta, bet uzvarētājām ar 32 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Astu Ndūra.
E apakšgrupā spēkosies arī Latvijas čempione "TTT Rīga", kas ceturtdien mājās uzņems Belgradas "Crvena zvezda". Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra.