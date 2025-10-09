Kevins Durants jaunās komandas sastāvā debitē ar rezultatīvu spēli
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) visu laiku astotais labākais punktu guvējs Kevins Durants trešdien pirmo reizi devās laukumā Hjūstonas "Rockets" komandas rindās un kļuva par vienības rezultatīvāko spēlētāju pārbaudes mačā pret Jūtas "Jazz".
"Rockets", kas Durantu ieguva no Fīniksas "Suns" iespaidīgā septiņu klubu maiņas darījumā starpsezonā, savā laukumā bija pārāki ar 140:127 (23:25, 44:36, 40:40, 33:26).
37 gadus vecais Durants laukumā bija 23 minūtes un guva 20 punktus. Viņš netrāpīja pirmos trīs metienus no spēles, bet turpinājumā vairs nekļūdījās ne reizi, realizēdams vienu tālmetienu, sešus divpunktu metienus un piecus soda metienus. Vēl uzvarētāju rindās 19 punktus guva Eimens Tompsons, 18 - Džabari Smits jaunākais, bet 13+13 sakrāja Alperins Šengins. "Jazz" sastāvā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Eiss Beilijs, bet 24 punktus pievienoja Braiss Sensabo.
Durants pēc mača sacīja, ka Hjūstonā jūtoties kā mājās un viņu viss apmierinot. "Kopš atbraukšanas uz šejieni pirms trim vai četrām nedēļām, esmu juties kā mājās," sacīja 17 sezonas NBA aizvadījušais spēlētājs. "Izjūtas ir tādas, ka esmu šeit jau krietni ilgāku laiku. Puiši komandā uzņēma ļoti labi, tāpat arī treneri. Tā, ka jūtos tiešām normāli un nejūtu nekādas izmaiņas."
Karjeras laikā Durants NBA regulārajos čempionātos guvis 30 571 punktu, atpaliekot tikai no septiņiem spēlētājiem - Vilta Čemberlena (31 419), Dirka Novicka (31 560), Maikla Džordana (32 292), Kobes Braienta (33 643), Karla Melouna (36 928), Karīma Abdula-Džabara (38 387) un Lebrona Džeimsa (42 184).
Durants karjeras laikā pārstāvējis Sietlas "Supersonics", Ohlahomasitijas "Thunder", Goldensteitas "Warriors", Bruklinas "Nets" un Fīniksas "Suns", kopumā laukumā dodoties 1123 regulāro čempionātu mačos.
Durents ar "Warriors" komandu divas reizes (2017. un 2018. gadā) kļuvis par NBA čempionu, bet ar ASV izlasi triumfējis četrās olimpiskajās spēlēs (2012., 2016., 2020. un 2024. gadā) un vienā Pasaules kausa izcīņā (2010. gadā).