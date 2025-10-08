"Rīgas zeļļi" svin uzvaru, savukārt "Liepāja" un LU piedzīvo zaudējumus
Tiekoties ar kaimiņvalsts klubiem, "Rīgas zeļļi" komanda trešdien svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē, bet "Liepāja" un "Latvijas Universitāte" (LU) piedzīvoja zaudējumus.
"Rīgas zeļļi" viesos ar 83:76 (30:20, 18:24, 19:18, 16:14) pārspēja Pērnavas "Transcom" vienību.
Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Roberts Bērziņš, 18 punkti un deviņas bumbas zem groziem bija Frenkijam Fidleram, 13 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Toms Skuja, bet desmit punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Rodijam Mačoham.
Pretiniekiem pa 16 punktiem guva Gregors Ilvess un Devis Heriss, kura kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas.
"Rīgas zeļļi" sezonu sākuši ar vienu uzvaru divās spēlēs, bet pērnaviešiem tā bija pamatturnīra pirmā spēle.
Savukārt "Liepāja" mājās ar 81:87 (27:16, 21:22, 18:25, 15:24) zaudēja "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" basketbolistiem.
Liepājniekiem Ksavjers Dusels guva 29 punktus, Edvardam Eglem bija 16 punkti, Vitālijam Šimanskim - 11 punkti, Emīlam Krūmiņam - deviņi punkti un astoņas atlēkušās bumbas, bet Iļja Kurucs izcēlās ar 14 bumbām zem groziem un guva piecus punktus.
Pretiniekiem 22 punktus guva Markuss Ilvers, 21 punkts un deviņas rezultatīvas piespēles bija Malkolmam Bernāram, 14 punktus guva, 12 bumbas zem groziem izcīnīja un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Karls Lipss, tāpat 14 punkti bija bez maiņām spēlējušajam Robertam Valgem.
"Liepājai" sezonas sākumā ir viena uzvara divās spēlēs, bet Tartu basketbolisti uzvarējuši divās no trīs cīņām.
LU basketbolisti viesos ar rezultātu 58:95 (11:28, 22:22, 13:22, 12:23) piedzīvoja zaudējumu pret Anrija Miškas pārstāvēto Tallinas "Kalev"/"Cramo".
Latvijas komandā Marlons Šorts atzīmējās ar 15 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām, piecām pārtvertām bumbām un diviem bloķētiem metieniem, Francis Neilands guva 13 punktus, bet Edvards Lucis - 12.
Talliniešiem 22 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Kamaronam Tongem. Miška pret savu bijušo komandu guva astoņus punktus.
LU šī bija pirmā spēle sezonā, bet "Kalev"/"Cramo" aizvadījusi jau trīs mačus, no kuriem uzvarējusi divos.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019.gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".