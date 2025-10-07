"VEF Rīga" FIBA Čempionu līgas sezonas pirmajā spēlē atzīst Atēnu AEK pārākumu
"VEF Rīga" komanda otrdien Rīgā cieta zaudējumu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra pirmajā spēlē. "VEF Rīga" ar 53:69 (12:26, 12:15, 16:16, 13:12) piekāpās Atēnu AEK.
Mājiniekiem Zairs Porters sakrāja 16 punktus un piecas atlēkušās bumbas, bet desmit punktus guva Rostislavs Novickis. Atēnu komandā Dimitris Kacivelis sakrāja 13 punktus un sešas atlēkušās bumbas.
Pirmos piecus punktus mačā guva AEK, bet mājinieki pēc Daira Bertāna tālmetiena atjaunoja neizšķirtu - 9:9. Tomēr ceturtdaļas beigās un otrās ceturtdaļas sākumā AEK basketbolisti guva 14 punktus pēc kārtas, pēc diviem precīziem Marko Pecarski soda metieniem panākot pārsvaru ar 28:12. Viesi pārsvaru virs desmit punktu atzīmes noturēja līdz 26.minūtei, kad Rostislavs Novickis ar vienu precīzu soda metienu no diviem palīdzēja "VEF Rīga" pietuvoties rezultātā līdz 36:45.
Vēl vairāk samazināt rezultāta starpību mājiniekiem neizdevās, jo AEK trešo ceturtdaļu pabeidza ar 8:0 izrāvienu, atjaunojot komfortablu pārsvaru - 57:40 un aizvadot cīņu līdz uzvarai.
Abas komandas tikās arī iepriekšējā sezonā, kad grupas turnīrā atēnieši uzvarēja ar 80:69 un 80:70.
F grupā spēlē arī Ungārijas komanda "Szolnoki" un kvalifikāciju pārvarējusī Slovākijas vienība Levices "Patrioti".
"VEF Rīga" šosezon oficiālās spēlēs jau bija svinējusi uzvaras abās Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēlēs, ar 122:74 pieveicot Igaunijas vienību "Keila" un ar 94:92 uzvarot Ogrē.
AEK Grieķijas Superkausa pusfinālā ar 70:84 zaudēja Patras "Promitheas", bet pirmajā Grieķijas čempionāta mačā sestdien viesos ar 87:85 uzvarēja Rodas "Kolossos".
AEK iepriekšējā sezonā izcīnīja trešo vietu gan Grieķijas čempionātā, gan Čempionu līgā, kur pusfinālā ar 65:71 piekāpās nākamajai uzvarētājai no Spānijas Malagas "Unicaja", bet cīņā par trešo vietu ar 77:73 pārspēja Sankristovala de la Lagunas "Tenerife".
Pērn "VEF Rīga" savā sestajā Čempionu līgas sezonā netika tālāk par pirmo posmu, ieņemot pēdējo vietu grupā, kurā bija jātiekas ar AEK, Bonnas "Telekom" un Izraēlas komandu Ramatganas "Maccabi".
Jau ziņots, ka otrdien Ojārs Siliņš guva 11 punktus Varšavas "Legia" zaudējumā izbraukuma spēlē, "Legia" ar 85:93 piekāpjoties Viļņas "Rytas", bet Klāvs Čavars guva trīs punktus Baku "Sabah" zaudējumā viesos, ar 65:93 piekāpjoties Čehijas vienībai "Nymburk".
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Latvijas basketbolista Anrija Miškas pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā, piekāpjoties "Patrioti" komandai.
Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.