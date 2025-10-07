Artūrs Šilovs sargās Pitsburgas "Penguins" vārtus NHL pirmajā sezonas spēlē
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs otrdien sargās Pitsburgas "Penguins" vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pirmajā mačā, paziņoja "Penguins" galvenais treneris Dens Mjūss. "Penguins" naktī no otrdienas uz trešdien plkst.3 pēc Latvijas laika viesosies pie Ņujorkas "Rangers".
Head coach Dan Muse confirms that Arturs Silovs will be starting in goal tonight in New York.— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 7, 2025
Šilovs pagājušajā sezonā kopā ar Ebotsfordas "Canucks" izcīnīja Amerikas Hokeja līgas čempiontitulu, latvietim tiekot atzītam par izslēgšanas spēļu vērtīgāko spēlētāju, taču jūlijā Vankūveras "Canucks" aizmainīja viņu uz "Penguins".
Līdz šim Šilovs NHL trīs sezonu laikā "Canucks" rindās aizvadīja tikai 19 spēles regulārajā čempionātā un desmit mačus aizpagājušās sezonas Stenlija kausa izcīņā. Regulārajā čempionātā latvietis kopumā ticis galā ar 88% metienu un vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 3,13 ripas, bet Stenlija kausā šie rādītāji ir labāki - attiecīgi 89,8% un 2,91 ripa, kā arī viens "sausais" mačs.
"Penguins" rindās galvenais Šilova konkurents par vietu vārtos būs Tristans Džarijs, kurš pagājušajā sezonā nerādīja žilbinošu sniegumu un 36 spēlēs vidēji atvairīja 89,3% metienu, vārtos ielaida 3,12 ripas un tika pie divām "sausajām" spēlēm. No "Penguins" fārmkluba Providensā, kur sezonu sāks arī latviešu uzbrucējs Raivis Ansons, sezonas gaitā Šilovam konkurenci varētu sastādīt arī zviedrs Filips Lāšons un krievs Sergejs Murašovs, kuri NHL gan vēl nav debitējuši.
Pagājušajā sezonā "Penguins" Austrumu konferencē ierindojās 13.pozīcijā un neiekļuva Stenlija kausa izcīņā.
Artūrs Šilovs par iejušanos jaunajā komandā: