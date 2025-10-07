Nikola Topičs jau pārbaudes spēlē apliecināja, ka varētu būt vērā ņemams palīgs pašreizējā NBA čempionvienībā.
Basketbols
Šodien 11:18
Serbu talants Nikola Topičs arī šo sezonu nevarēs iesākt "Thunder" sastāvā
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempiones Oklahomasitijas "Thunder" aizsargs Nikola Topičs pamatturnīra ievadā nevarēs palīdzēt komandai.
20 gadus vecajam serbu basketbolistam veikta medicīniska procedūra sēkliniekos, kā dēļ viņš nevarēs spēlēt vismaz četras nedēļas. "Thunder" pamatturnīra pirmo spēli aizvadīs 21. oktobrī.
"Thunder" Topiču izraudzījās 2024. gadā ar 12. numuru, taču krustenisko saišu plīsuma dēļ viņš izlaida visu iepriekšējo sezonu. Aizsargs piedalījās NBA Vasaras līgā un svētdien devās laukumā pirmajā pārbaudes mačā, kurā 31 minūtes laikā atzīmējās ar desmit punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm.
Oklahomasitijas komanda lielākoties saglabājusi iepriekšējās sezonas sastāvu. Šobrīd komandai nevar palīdzēt uzbrucējs Kenričs Viljamss, kuram veikta ceļgala artroskopija, kā arī centra spēlētājs Tomass Sorbers, kurš pārrāvis ceļgala krustenisko saiti.