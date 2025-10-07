Porziņģis gūst piecus punktus, bet nespēj glābt “Hawks” no zaudējuma pirmajā pārbaudes spēlē
Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas pārbaudes mačā guva piecus punktus, bet viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" vienība viesos piekāpās Hjūstonas "Rockets" vienībai.
Pirmo pārbaudes maču "Hawks" zaudēja ar 113:122 (23:24, 37:40, 26:30, 27:28).
Porziņģis savas jaunās komandas rindās laukumā bija 15 minūtes un 19 sekundes, realizēja divus no trim divpunktu metieniem, vienu no četriem soda metieniem, meta garām grozam trīs tālmetienus, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja piecas personīgās piezīmes un maču noslēdza ar otru sliktāko +/- rādītāju komandā -13.
Rezultatīvākais ar 13 punktiem "Hawks" rindās bija Nikeils Aleksands-Volkers, bet pa 11 punktiem guva Džeilens Džonsons un Onejka Okongvu. "Rockets" rindās Alperens Šengins izcēlās ar 19 punktiem, bet 17 punktus guva Džerdarians Devontejs Deivisons.
"Hawks" šajā pirmssezonā aizvadīs vēl trīs pārbaudes mačus - šo sestdien Atlantas komanda tiksies ar Memfisas "Grizzlies", bet nākamnedēļ mērosies spēkiem ar Maiami "Heat" un vēlreiz ar Hjūstonas "Rockets".
Citā mačā savu debiju Dalasas "Mavericks" komandas sastāvā pārbaudes spēlēs piedzīvoja šī gada NBA drafta pirmais numurs Kūpers Flegs. 18 gadus vecais talants 14 nospēlētās minūtēs guva desmit punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles un bloķēja vienu metienu, sekmējot "Mavericks" uzvaru 106:89 (29:20, 37:20, 16:26, 24:23) pār Oklahomasitijas "Thunder" vienību.
Vēl pirmdien pārbaudes mačos Toronto "Raptors" savā laukumā ar 108:112 (26:34, 30:30, 32:30, 20:18) piekāpās Denveras "Nuggets", Memfisas "Grizzlies" mājās ar 112:128 (42:24, 22:50, 24:23, 24:31) zaudēja Detroitas "Pistons", bet Maiami "Heat" - ar 93:103 (23:30, 26:21, 22:17, 22:35) atzina Milvoki "Bucks" pārākumu.
Jaunā NBA sezona sāksies 21. oktobrī.