Bertāna pārstāvētajai "Dubai" komandai uzvara Adrijas līgas pirmajā spēlē
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" komanda pirmdien svinēja uzvaru savā laukumā pirmajā 2025./2026. gada sezonas Adrijas līgas mačā.
"Dubai" ar 92:58 (21:18, 23:16, 13:9, 35:15) pārspēja Horvātijas komandu "Split".
Bertāns 17 minūtēs un 18 sekundēs laukumā punktus neguva, grozā netrāpot vienīgo divpunktu metienu un četrus tālmetien. Viņa kontā šajā spēlē divas atlēkušās bumbas, divas kļūdas, personiskā piezīme, +/- rādītājs +4 un sliktākais komandā efektivitātes koeficients mīnus seši.
"Dubai" komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām nepilnās 20 spēles minūtēs bija Dveins Beikons, bet pretiniekiem 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Leons Radoševičs.
Dubaijas komandai šī ir otrā sezona Adrijas līgā (ABA).
Iepriekšējā sezonā "Dubai" pamatturnīrā ar 25 uzvarām 30 mačos ieņēma trešo vietu, bet izslēgšanas spēļu turnīra pusfinālā sērijā ar 1-2 piekāpās nākamajai čempionei Belgradas "Partizan".