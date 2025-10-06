Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja turpina cīņu par ielaušanos WTA ranga pirmajā simtniekā.
Šodien 17:40
Semeņistaja pārliecinoši sasniedz Maljorkas WTA turnīra otro kārtu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pirmdien Spānijā pārliecinoši sasniedza Maljorkas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību otro kārtu.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 101. pozīcijā un turnīrā izsēta ar trešo numuru, pirmās kārtas spēlē ar 6-1, 6-1 sagrāva ukrainieti Jeļizavetu Kotļaru (WTA 510.). Par otrās kārtas sasniegšanu Latvijas sportiste nopelnījusi 15 WTA vienspēļu ranga punktus.
Otrajā kārtā jeb cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Latvijas otrās raketes pretiniece būs spāniete Andrea Lasaro Garsija (WTA 196.) vai Tamāra Zidanšeka (WTA 155.) no Slovēnijas.
Dubultspēļu sacensībās Semeņistaja pārī ar gruzīnieti Jekaterinu Gorgodzi pirmajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā tiksies ar Slovēnijas duetu Dalila Jakupoviča/Nika Radišiča.
Turnīrs Maljorkā norisinās māla seguma kortos.