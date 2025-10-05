Spānijas čempione "Barcelona" cieš graujošu sakāvi Seviljā
"Sevilla" komanda svētdien Spānijas futbola čempionātā sagādāja pirmo zaudējumu iepriekšējās sezonas čempionei "Barcelona". Seviljas futbolisti savā laukumā bija pārāki ar rezultātu 4:1 (2:1).
Mača 13.minūtē Aleksis Sančess realizēja 11 metru soda sitienu un izvirzīja mājiniekus vadībā, bet puslaika otrajā pusē pēc strauja uzbrukuma 2:0 panāca Isaks Romero, kuram piespēli atdeva Ruvens Vargass. Puslaika kompensācijas laika beigās pēc Pedri piespēles Markuss Rešfords trieca bumbu tīklā un panāca 1:2.
Otrā puslaika otrajā pusē, 76.minūtē, Roberts Levandovskis neizmantoja iespēju panākt 2:2, jo nerealizēja 11 metru soda sitienu.
Pamatlaika pēdējā minūtē un kompensācijas laika sestajā minūtē pēc straujām pārejām uzbrukumā mājiniekiem vēl pa vārtiem guva Hosē Karmona un Akors Edamss.
Barselonas komandai tas bija otrais zaudējums pēc kārtas, jo šonedēļ tā UEFA Čempionu līgas mačā ar 1:2 piekāpās Parīzes "Saint-Germain".
"Barcelona" astoto kārtu noslēgs kā vicelīdere ar 19 punktiem, par diviem punktiem atpaliekot no Madrides "Real". Trešā ar 16 punktiem ir "Villarreal".