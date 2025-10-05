Dainis Krištopāns lielisks ar septiņiem vārtiem, viņa "Melsungen" uzvar Vācijas handbola bundeslīgas mačā
Dainis Krištopāns
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns svētdien guva septiņus vārtus "Melsungen" uzvarā Vācijas bundeslīgas mačā. "Melsungen" viesos ar rezultātu 31:29 (16:14) pārspēja "Stuttgart" vienību.

Krištopāns realizēja septiņus no astoņiem metieniem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli un divreiz pārkāpa noteikumus.

Viesiem par latvieti rezultatīvāks bija deviņus vārtus guvušais Mohameds Darmuls. Mājiniekiem pa astoņiem vārtiem guva Kajs Hefners un Torbens Mackens.

"Melsungen" ar septiņiem punktiem septiņās spēlēs ieņem astoto vietu.

Pagājušajā sezonā Melzungenes komanda 18 komandu konkurencē ieņēma trešo vietu.

