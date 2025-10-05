RFS pieveic "Metta", kurai draud izkrišana no Latvijas futbola virslīgas
RFS komanda svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 32.kārtas spēlē mājās ar 5:1 (1:1) pārspēja "Metta" vienību, kas saglabā pēdējo vietu turnīra tabulā. RFS labā vārtus guva Tailers Vouters, Jānis Ikaunieks, Ismaels Diomandē, Mors Tallā un Žiga Lipuščeks, bet "Metta" rindās izcēlās Abduls Bangurā.
Spēles 31.minūtē RFS futbolisti brīvi saspēlējās pie pretinieku soda laukuma un Vouters ar sagatavotu sitienu no distances panāca 1:0. Deviņas minūtes vēlāk RFS centra aizsargs Lipuščeks aizkavējās pretinieku laukuma pusē, un pēc partnera teicamas piespēles Bangurā izskrēja viens pret vārtiem un izlīdzināja rezultātu.
Otrā puslaika ievadā, 49.minūtē, pēc Roberta Savaļnieka centrējuma precīzu sitienu ar galvu izpildīja Ikaunieks, kurš atguva vadību RFS komandai. Pēc 12 minūtēm Diomandē vēl vairāk nostiprināja mājinieku pārsvaru.
Septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Mārtiņa Ķigura sitiena no distances bumba trāpīja pa vārtu pārliktni un to vārtos nogādāja Tallā - 4:1. Vēl pēc pāris minūtēm Lipuščeks bija precīzs ar galvu pēc stūra sitiena.
Pirms tam "Daugavpils" mājās ar 1:0 pārspēja tiešo pretinieci cīņā par ceturto vietu un Eirokausu ceļazīmi "Audu".
Piektdien 32.kārtas pirmajā spēlē "Riga" savā laukumā ar 3:0 sagrāva "Liepāju", bet sestdien "Grobiņa" Liepājas stadionā "Daugava" ar 1:0 pieveica "Tukums 2000" vienību, un "Super Novas" un "Jelgavas" cīņa noslēdzās neizšķirti 1:1.
Pēc 32 spēlēm "Riga" ir 83 punkti, RFS - 75, bet "Liepājai"- 54 punkti. "Daugavpilij" ir 46 punkti, pie 44 punktiem tikusi "Auda", 34 punkti ir "Jelgavai", bet 32 punkti - "Tukums 2000" komandai, 29 punkti - "Grobiņai" un 27 punkti - "Super Nova" komandai, bet 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.