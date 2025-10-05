Džordžs Rasels triumfē F-1 Singapūras "Grand Prix"; "McLaren" nodrošina Konstruktoru kausu
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels svētdien uzvarēja Pirmās formulas (F-1) čempionāta Singapūras "Grand Prix" posmā, kamēr pirmo vietu Konstruktoru kausa kopvērtējumā otro gadu pēc kārtas nodrošināja "McLaren" vienība. Rasels izcīnīja drošu panākumu, otro reizi šosezon kāpjot uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Viņš par 5,4 sekundēm apsteidza "Red Bull" pilotu Maksu Verstapenu.
Labāko trijnieku noslēdza Lando Noriss ("McLaren"), kuram sekoja komandas biedrs Oskars Piastri, abus šķirot aptuveni divām sekundēm.
Jau sacīkstes ievadā "McLaren" piloti piedzīvoja nelielu sadursmi, pēc kuras abi varēja turpināt sacīksti, taču Piastri saziņā ar komandu pauda neapmierinātību par Norisa neveiksmīgo izvairīšanos no konkurenta mašīnas, kas rezultējās ar vieglu sadursmi ar Piastri vadīto mašīnu.
Piektais finišēja uzvarētāja komandas biedrs Kimi Antonelli, sestajā un septītajā vietā bija attiecīgi "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Luiss Hamiltons, astotajā pozīcijā ierindojās Fernando Alonso ("Aston Martin"), devīto vietu ieņēma Olivers Bērmans ("Haas"), bet pirmo desmitnieku noslēdza Karloss Sainss ("Williams").
Pēc 18 posmiem kopvērtējuma līderis ar 336 punktiem ir Piastri, Noriss ir sakrājis 315, Verstapens - 273, Rasels - 237 punktus, bet Leklērs - 173 punktus.
Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 650 punktiem ieņem "McLaren" vienība, kas kļuvusi nesasniedzama pārējām komandām. 325 punkti ir "Mercedes", 300 punkti - "Ferrari" un 290 punkti - "Red Bull".
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".