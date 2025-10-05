"Daugavpils" trešo reizi šosezon apspēlē "Audu" un Latvijas futbola virslīgā pakāpjas uz ceturto vietu
"Daugavpils" svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 32.kārtas spēlē pārspēja tiešo pretinieci cīņā par ceturto vietu "Audu", pārspējot pretiniekus trešo reizi šosezon. Daugavpilieši savā laukumā tika pie panākuma ar rezultātu 1:0 (1:0).
Pēc spēlētām nepilnām 12 minūtēm pēc Kumatera Šinas piespēles Vallijs Fofanā veiksmīgi tika līdz pretinieku soda laukumam, kur viņu nespēja apturēt "Audas" aizsargi, "Daugavpils" pārstāvim raidot bumbu vārtos un panākot 1:0 mājinieku labā.
Šosezon divi abu vienību dueļi noslēdzās par labu "Daugavpilij" (3:1 un 2:1), bet viena spēle noslēdzās bez uzvarētāju noskaidrošanas ar 1:1.
Piektdien 32.kārtas pirmajā spēlē "Riga" savā laukumā ar 3:0 sagrāva "Liepāju", bet sestdien "Grobiņa" Liepājas stadionā "Daugava" ar 1:0 pieveica "Tukums 2000" vienību, un "Super Novas" un "Jelgavas" cīņa noslēdzās neizšķirti 1:1.
Pēc 32 spēlēm "Riga" ir 83 punkti, RFS 31 mačā - 72, bet "Liepājai" 32 spēlēs - 54 punkti. "Daugavpilij" ir 46 punkti, pie 44 punktiem tikusi "Auda", 34 punkti ir "Jelgavai", bet 32 punkti - "Tukums 2000" komandai, 29 punkti - "Grobiņai" un 27 punkti - "Super Nova" komandai, bet 24 punkti 31 spēlē - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.