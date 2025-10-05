Aldegers pirmo reizi karjerā triumfē Indonēzijas “MotoGP”, Markam Markesam - lauzts plecs pēc sadursmes
Spānijas motosportists Fermins Aldegers svētdien uzvarēja pasaules motošosejas čempionāta 18.posmā - Indonēzijas "Grand Prix" -, kamēr jau pirmajā aplī sadursmi piedzīvoja Marks Markess un Marko Bedzeki.
Aldegers ("Gresini"), kuram šī ir pirmā sezona prestižākajā "MotoGP" klasē, tika pie pārliecinošas uzvaras, apsteidzot otrās vietas ieguvēju tautieti Pablo Akostu ("Red Bull KTM") par teju septiņām sekundēm. Trešais, zaudējot uzvarētājam 7,8 sekundes, bija vēl viens Spānijas pārstāvis Alekss Markess ("Gresini").
Savukārt pirmajā aplī sadursmi piedzīvoja sprinta sacīkstes uzvarētājs Bedzeki ("Aprilia") un pagājušajā posmā pasaules čempiona titulu nodrošinājušais Marks Markess ("Ducati").
Pēc sadursmes abi sportisti varēja pašu spēkiem pamest trasi, taču medicīniskajās pārbaudēs Markam Markesam tika konstatēts lauzts kauls labajā plecā.
Četros posmos pirms sezonas noslēguma Markam Markesam ir 545 punkti, bet Aleksam Markesam - 362 punkti. Trešais ar 274 punktiem ir itālis Frančesko Banjaja. ("Ducati"), bet ceturto vietu ar 254 punktiem ieņem Bedzeki.
Iepriekšējā sezonā karjerā pirmo uzvarētāja titulu izcīnīja spānis Horhe Martins, kurš vairāku savainojumu dēļ aizvada nepilnu sezonu.